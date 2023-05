Prima institutie din Romania care anunta restructurari, dupa masurile de austeritate despre care au vorbit politicienii in ultima perioada. Sute de angajati de la Posta Romana vor fi restructurati, din motive legate de digitalizare, dar si criterii de performanta, potrivit Antena 3 CNN. Est vorba despre aproximativ 500 de oameni care nu vor fi dati afara, ci restructurati, si vor primi salarii compensatorii. „Este vorba despre un cumul de factori. Serviciile si produsele companiei s-au redus la jumatate in ultimii 10 ani. La fel si numarul total de angajati a coborat cu 40% in ultimii 10 ani,…