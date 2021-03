Sute de amenzi și dosare penale pentru protestatarii anti-restricții din București Poliția a anunțat ca a aplicat 222 de sancțiuni, in valoare de 200.000 de lei, participanților la protestele anti-restricții de luni seara din București. Au fost fotografiate și amprentate 188 de persoane, au declarat marți dimineața oficiali ai Jandarmeriei și Poliției. „Cei care au instigat la violenta trebuie sa plateasca. Cei care instiga la nerespectarea masurilor punand in pericol sanatatea romanilor, cei care instiga la violenta impotriva organelor de ordine ale statului, cei carora le pasa mai mult de promovarea propriei imagini decat de interesul general al romanilor si al statului nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 188 de persoane au fost conduse la sectii de Politie in urma protestului de luni seara din Bucuresti, a informat, marti, seful Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Bogdan Berechet. La randul sau, directorul general al Jandarmeriei Capitalei, Ionel-Catalin…

- Un numar de 188 de persoane au fost audiate in urma protestului de luni seara din București, a informat, marți, șeful Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Bogdan Berechet. De asemenea, au fost...

- Reprezentantii Poliției și Jandarmeriei au anunțat, marți, ca 12 jandarmi au fost raniti, trei ajungand la spital, in urma violentelor din Capitala, iar 188 de persoane implicate in incidente au fost identificate. “Am avut un protest in Piata Victoriei si Piata Universitatii. Spre final, si-a pierdut…

- Administratorul Burger Factory din Bucuresti, care oferea mancare gratis, a fost amendat de autoritati pentru ca oamenii s-au ingramadit la usa localului și au respectat distanțarea. Administratorul localului din Sectorul 1 a fost amendat cu 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020…

- Politistii Sectiei 20 au amendat 10 persoane care petreceau noaptea intr-un local din Sectorul 6 al Capitalei, fara respectarea masurilor de preventie a raspandirii noului coronavirus. "In noaptea de 29/30.01.2021, in jurul orei 00,05, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Poliția a spart o petrecere privata ce avea loc in sectorul 6 al Capitalei. Participanților li s-au aplicat amenzi totale de 5.500 de lei pentru nerespectarea regulilor de protecție. „In noaptea de 29/30.01.2021 , in jurul orei 00.05, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului…

- Patru persoane sunt urmarite penal pentru ca in baza unor documente false au obtinut ajutoare de la stat ce in mod normal erau destinate acelor activitati ce au fost afectate de criza sanitara și de pandemia de coronavirus. Cele patru persoane vizate in dosar sunt din București. Acum acestea sunt puse…