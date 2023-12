Sute de amenzi pentru șoferi, în minivacanța de 1 Decembrie PRINȘI… Polițiștii rutieri și de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui nu au avut liber de Ziua Naționala a Romaniei. In perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2023, aceștia au acționat pe drumurile publice din județul Vaslui pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, verificand peste 755 de vehicule. La acțiunile desfașurate, cei […] Articolul Sute de amenzi pentru șoferi, in minivacanța de 1 Decembrie apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

