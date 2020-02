Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat duminica, 9 februarie, in jurul orei 14,30, un barbat de 48 de ani, din comuna Bontida, in timp ce conducea o autoutilitara pe DC 141, pe raza comunei Suceagu din județul Cluj, in afara localitatii, fara a detine permis de conducere. In acest caz…

- Un barbat care conducea un autoturism fara sa aiba permis, in noaptea de sambata spre duminica, in Timisoara, s a ales cu trei dosare penale in interval de trei ore, intocmite de politistii timiseni, pentru conducere fara permis si pentru ca nu a oprit la semnalul rutieristilor.Purtatorul de cuvant…

- Joi, 6 februarie, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare si cei din Sighetu Marmatiei, au desfasurat actiuni in trafic pentru a depista, sanctiona si preveni conducatorii auto care nu respecta si nu adapteaza viteza legala pe sectorul de drum pe care circula. In urma actiunii…

- Polițiștii din Blaj au organizat o actiune cu efective marite in municipiu și pe raza localitaților rurale arondate. Au fost legitimate 236 de persoane, controlate 215 autovehicule, aplicate 154 de amenzi și reținute 13 permise de conducere. La data de 6 februarie 2020, Politia Municipiului Blaj cu…

- Polițiștii din Blaj au organizat o actiune cu efective suplimentare in municipiul Blaj. Au fost legitimate 153 de persoane, controlate 127 de autovehicule, aplicate 98 amenzi și constatate, in flagrant, 5 infracțiuni. O persoana a fost reținuta. Potrivit IPJ Alba, la data de 30 ianuarie 2020, Politia…

- Intre 23 și 26 ianuarie 2020, polițiștii din Campeni au organizat o acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație datorate vitezei excesive și pentru depistarea și sancționarea conducatorilor auto care conduc autovehicule sub influența bauturilor alcoolice. Astfel, au fost depistați și sancționați…

- Pe tot parcursul saptamanii, pentru a preveni și combate principalele cauze ale accidentelor, polițiștii rutieri s-au aflat „la post”, pe șoselele din Timiș. Au fost acordate peste o suta de amenzi pe zi și reținute peste 50 de permise de conducere. Un varstnic s-a ales cu dosar penal, joi, 17 ianuarie.…

- FOTO – Arhiva Duminica dupa-amiaza, in jurul orei 16:15, polițiștii Secție 1 Poliție Rurala Bistrița au dispus reținerea unui tanar de 28 ani, din Beclean, care a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere. Acesta a fost depistat de polițiști la intersecția drumurilor…