- O furtuna tropicala in regiunea Tokyo a provocat cele mai importante caderi de precipitatii in ultimii 50 de ani, care au provocat circa 100 de alunecari de teren, au declarat sambata autoritatile nipone, citate de AFP.

- Lotul Romaniei a obtinut locul I la nivel european si locul al III-lea in clasamentul pe natiuni la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata in Japonia, la Tokyo, a informat, luni, Ministerul Educatiei.

- Rezultat remarcabil pentru elevii romani, la Olimpiada Internaționala de Fizica de la Tokyo. Dupa recenta reușita a lotului Romaniei prezent la Olimpiada Internaționala de Matematica, din Chiba, Japonia, mai nou s-au aflat performanțele elevilor pasionați de fizica. Rezultatul – locul 1 in Europa și…

- Tanarul targoviștean Radu Andrei Lecoiu este elev in ultimul an la Liceul Teoretic Internațional de Matematica din București, intr-o clasa speciala pentru olimpicii la matematica, acesta deținand titlul de olimpic național inca din clasa a VII-a. De aceasta data, Andrei s-a aflat, alaturi de mai mulți…

- O persoana a murit intr-o alunecare de teren, iar sute de mii de oameni din sud-vestul Japoniei sunt indemnați sa iși paraseasca locuințele in fața celor mai puternice ploi din istorie in regiune.O femeie in varsta de 77 de ani a fost confirmata ca fiind moarta intr-o alunecare de teren care i-a…

- Japonia a obtinut marti aprobarea din partea organismului de supraveghere nucleara al ONU, AIEA, pentru planul sau de a elibera in ocean apa radioactiva tratata de la centrala Fukushima, distrusa de un tsunami in 2011, in ciuda unei rezistente acerbe din partea Beijingului si a localnicilor, relateaza…