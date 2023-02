Stiri pe aceeasi tema

- ”In anul 2022, criminalitatea economico-financiara a continuat sa se manifeste ca un fenomen deosebit de complex atat prin valoarea materiala a prejudiciilor cauzate, cat si prin implicatiile avute in toate domeniile economice si sociale, afectand in mod grav bugetul general consolidat, patrimoniul…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, in colaborare cu alte structuri, au organizat si desfasurat in decursul anului 2022 un numar de cinci actiuni de amploare, fiind efectuate 57 de perchezitii si puse in aplicare 18…

- Conducerea Primariei Municipiului Sighisoara informeaza contribuabilii persoane fizice si juridice, ca incepand cu data de 26 ianuarie 2023 se pot face plați pentru impozitul/ taxa pe cladiri, impozitul/ taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, chirii, redevențe aferente anului 2023, la…

- Primaria Municipiului Sighetu Marmației aduce la cunostinta cetațenilor faptul ca taxele, impozitele, precum si amenzile pot fi achitate atat in format fizic, numerar sau cu cardul bancar, la casieria Primariei – camera 12, precum si in format online pe site-ul web al Primariei Sighetu Marmatiei, www.primaria-sighet.ro,…

- Pentru evitarea aglomerarii la ghișeele centrelor de incasari, Primaria Pitești recomanda plata on-line a impozitelor și taxelor locale. „Municipalitatea ofera opțiunea on-line pentru plata impozitelor și taxelor locale, precum și a amenzilor contravenționale”, transmite Primaria Pitești. Plata on-line…

- Sute de oameni s-au grabit sa-și achite darile pentru case, terenuri și mașini in prima zi din an in care se pot plati taxele și impozitele locale. La București s-au format cozi la direcțiile financiare chiar inainte de inceperea programului de incasari.

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, pe parcursul a 2 saptamani, 195 de perchezitii. In cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, au fost instituite masuri asiguratorii in valoare de…

- Miercuri, 7 decembrie 2022, structurile Politiei Romane desfasoara 8 actiuni operative si 35 de perchezitii in dosare penale din domeniile: combaterea criminalitatii organizate, investigarea criminalitatii economice, investigatii criminale si arme, explozivi si substante periculoase. La aceasta ora,…