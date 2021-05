Stiri pe aceeasi tema

- Au marcat: Despodov '27, Iankov '79, Keseru '83 / Makouta '38. Dintre romanii campioanei Bulgariei (Cosmin Moti, Claudiu Keseru si Dragos Grigore), numai Claudiu Keseru a fost in lot. El a intrat pe teren, in minutul 60, in locul olandezului Elvis Manu si a marcat in minutul 83. Cu patru etape ramase…

- Rapid București și CS Mioveni se infrunta ACUM, in a 5-a etapa din play-off-ul Liga 2, iar in tribunele stadionului sunt prezenți zeci de spectatori, in ciuda restricțiilor pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Fanii au facut tot posibilul pentru a-și susține echipa favorita de la stadion, iar in…

- ACS Volei Turda s-a impus astazi, scor 3-1, in fața celor de la Dacia Mioveni și va juca meciul decisiv pentru promovarea in prima liga, contra celor de la CSM Focșani. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La Miercurea Ciuc a avut loc, in aceasta seara, meciul 4 al finalei Erste Liga la hochei pe gheta. Deși au fost conduși cu 0-3 și 2-4, brașovenii au invins cu 5-4 dupa prelungiri, pe reprize 2-3, 1-1, 1-0, 1-0. Golurile brașovenilor au fost marcate de Fowlie (11’26”), Finucci (19’24”), Molnar Zs (38”41″),…

- Secondanții tradiționali ai lui Chiricheș la statutul de capitan al „tricolorilor” au disparut pe rand din peisaj. Sapunaru și Tatarușanu s-au retras, Dr. Grigore e ca și inexistent la Ludogoreț. R. Marin și Stanciu iși disputa deja moștenirea pe locurile ramase libere. Romania - Macedonia de Nord,…

- Team Lebron a caștigat meciul All-Star din NBA, scor 170-150 in fața Team Durant. Cei mai buni jucatori din NBA s-au adunat in Atlanta, pe arena State Farm, pentru meciul All-Star al anului 2021. Cu un numar limitat de spectatori in sala, Team LeBron s-a impus, in mare parte datorita unui sfert secund…

- FCSB a castigat meciul cu Gaz Metan din etapa 26 a Ligii 1 gratie unui gol reusit de Florin Tanase (26 de ani) in minutele de prelungire, la singurul sut pe spatiul portii al ros-albastrilor. Golul izbavitor a venit in minutul 90+1 si a fost reusit de golgheterul Ligii 1, Florin Tanase, care a deviat…

- Romelu Lukaku (27 de ani) a marcat in derby-ul AC Milan - Inter, caștigat de echipa sa cu 3-0, și a avut un mesaj indirect pentru Zlatan Ibrahimovic (39). Derby della Madonnina a fost caștigat clar de Inter, scor 3-0. Un mare merit in obținerea acestui rezultat il are Romelu Lukaku, care a oferit o…