- Ministrul chinez de Externe l-a convocat marți pe ambasadorul american la Beijing, Terry Branstad, pentru a protesta fața de legea privind sprijinul acordat demonstranților din Hong Kong adoptata in aceasta luna de Congresul Statelor Unite, anunța surse locale de știri, citate de agenția Dpa, potrivit…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost intrebat vineri, 22 noiembrie, ce parere are despre faptul ca „tot mai multe voci spun ca Rusia a castigat in fata Occidentului in privinta Republicii Moldova”, in contextul in care Igor Dodon controleaza Presedintia, Parlamentul si Guvernul de la Chisinau.…

- Presedintele Donald Trump a conditionat ajutorul militar dat Ucrainei de favoruri personale care l-ar putea ajuta sa castige alegerile din 2020, a declarat, miercuri, ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeana, Gordon Sondland, in cadrul audierilor, citate de CNN si b1.ro. Mai mult, o vizita a…

- Premierul Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a declarat miercuri ca Moscova conteaza pe recuperarea oportunitatilor ratate in relatiile cu Chisinaul. Declaratia a fost facuta in timpul intrevederii sale cu premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, care se afla alaturi de o importanta delegatie guvernamentala…

- Deputatul PNL de Ilfov, Daniel Gheorghe, face o analiza dura a situației politice din Basarabia, aratand ca, astazi, prin caderea guvernului Maia Sandu, celalalt stat romanesc se va indeparta și mai mult de Romania și integrarea europeana.”Guvernul de la Chișinau a cazut. De azi incolo…

- Igor Dodon s-a inatlnit cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Presedintele spune ca a discutat cu oficialul american despre pusibilitatea unei eventuale caderi a guvernului Sandu.

- Scorul general obtinut de România este de 64,4 puncte din 100, în crestere cu 0,9 puncte comparativ cu situatia din 2018. Înaintea României se afla state precum Cehia (locul 32), Polonia (37), Slovacia (42), Rusia (43), Ungaria (47) si Bulgaria (49). România devanseaza…

- Circa o treime dintre cetatenii Republicii Moldova ar fi dispusi sa voteze unirea cu Romania, conform unui sondaj IMAS, ale carui rezultate au fost prezentate ieri la Chisinau, potrivit portalului Deschide.md, preluat de Agerpres. Astfel, 30% ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu Romania, in timp…