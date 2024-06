Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia s-a calificat in optimile EURO 2024, dupa 1-1 cu Romania, in ultimul meci al grupei E, iar elevii lui Francesco Calzona vor intalni Anglia (duminica, ora 19:00). Pe Veltins Arena din Gelsenkirchen, slovacii vor avea parte de sprijinul a aproape 15.000 de fani. Jucatorii Slovaciei vor avea parte…

- Primele doua „optimi” de la Euro 2024 se disputa sambata, 29 iunie. In prima partida a zilei, Elveția - Italia. Urmeaza gazda competiției, Germania, care se confrunta cu Danemarca.Ora 19.00: Elveția - Italia (Bonn)In urma cu trei ani, „squadra azzurra” i-a invins pe elvetieni, la Euro 2020, 3-0, iar…

- Turcul Umut Meler si francezul Francois Letexier vor conduce la centru meciurile care vor avea loc, duminica, in optimile Campionatului European de fotbal.Turcul Meler va conduce la centru meciul Anglia - Slovacia, programat la ora 19.00, la Gelsenkirchen.

- Dupa stabilirea meciurilor din optimile de finala de la EURO 2024, bookmakerii au actualizat și cotele pentru caștigarea trofeului. Anglia, Spania, Germania și Franța sunt vazute in continuare principalele favorite la caștigarea EURO 2024. Romania este naționala vazuta cu a 13-a șansa la trofeu. Doar…

- Edi Iordanescu (46 de ani), selecționerul Romaniei, a comentat remiza cu Slovacia, 1-1, rezultat in urma caruia „tricolorii” s-au calificat in optimile de finala ale Euro 2024. Edi Iordanescu a calificat-o pe Romania la Campionatul European de pe primul loc in grupa din preliminarii, apoi a caștigat…

- In jur de 30.000 de suporteri romani sunt așteptați la meciul decisiv pentru calificarea in „optimi” cu Slovacia, din grupa E de la Euro 2024. Cu aproximativ o ora inainte de meci, „tricolorii” au intrat pe teren in aplauzele miilor de romani care se aflau in tribunele Franfurt Arena.Selecționerul Edward…

- Francesco Calzona (55 ani), selecționerul Slovaciei, nu este dezamagit de eșecul elevilor sai, susținand ca toata atenția slovacilor este pe disputa cu Romania, decisiva pentru un loc in optimi. Peninsularul susține ca „tricolorii” impun respect, dat fiind succesul clar cu galben-albaștrii lui Rebrov,…