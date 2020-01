Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, luni, ca directorul Spitalului Floreasca nu trebuie sa creada „ca a scapat de orice raspundere”, daca șeful Secției de Chirurgie, Mircea Beurean a fost demis. Premierul a adaugat ca mai multe controale sunt aproape de finalizare și toți responsabilii vor fi sancționați.„Nu…

- Suspendarea acreditarii Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) este o masura administrativa care nu afecteaza functionalitatea unitatii spitalicesti, precizeaza Ministerul Sanatatii.

- Presedintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, vorbește despre cazul pacientei incendiate pe masa de operație la Spitalul Floreasca. Acesta lanseaza un apel catre prietenii și foștii pacienți ai chirurgului, cat și un avertisment pentru „neprietenii” lui Beuran.

- Ancheta in cazul medicului acuzat de pacienți ca vine la serviciu cu hainele murdare și rupte și miroase a urina este departe de a fi incheiata, insa exista posibilitatea ca acesta sa nu mai primeasca aviz de libera pracitca.

- Cateva mii de polonezi au demonstrat duminica in fata Ministerului Justitiei din Varsovia, dar si in alte orase, in semn de sustinere fata de un judecator suspendat pentru ca a pus la indoiala, de facto, o parte a reformelor judiciare realizate de conservatorii aflati la putere, informeaza AFP, potrivit…

- „Vi se pare nedrept, dle. Dan Barna? Va ințeleg perfect. Nedrept a fost si pentru victimele colaterale ale campaniei de ura pe care ați dus-o atația ani, intenționat sau nu. Nedrept a fost pentru parinții care, brusc, s-au vazut ironizați gros sau chiar agresați verbal de copiii pe care i-au crescut,…

- Marcel Ciolacu s-a aratat indignat de foștii colegi de la PSD care s-au asociat cu alte partide și susține ca este nevoie de o ”reforma interna” in Partidul Social Democrat. ”Astazi, cu largul sprijin al foștilor noștri colegi de la PSD care au preferat sa se asocieze cu Basescu, Orban și…