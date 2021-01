Sute de oameni au patruns miercuri, 6 ianuarie, in biroul președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, au rasturnat mobilierul, au spart o oglinda aflata acolo și i-au lasat pe masa un mesaj: "Nu vom da inapoi”, a relatat CNN.Cuprinși de furie, susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington, in timp ce membrii Congresului se intalneau pentru a valida victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale din SUA, din 3 noiembrie 2020.Un dosar care conținea mesajul "Nu vom da inapoi" a fost gasit dupa ce suporterii lui Trump au devastat biroul lui Nancy…