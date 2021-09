Stiri pe aceeasi tema

- Susținatorii lui Orban la presedintia PNL au lansat un apel, marti, pentru solutionarea crizei politice si guvernamentale, in care isi exprima deplina convingere ca actualul presedinte liberal este cel care poate reface majoritatea parlamentara. „Semnatarii prezentului apel sustinem urmatoarele: avem…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, la Realitatea Plus, ultimele sondaje care arata ca partidul a pierdut enorm in urma crizei politice, ajungand acum la 19 la suta, in timp ce PSD a ajuns la 36 la suta. "Ce este adevarat e ca PNL a pierdut semnificativ. Soluționarea crizei,…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat joi, la sedinta Comitetului Director al PNL Caras-Severin, ca nu va fi de acord cu o intelegere cu PSD, precizand, totodata, ca se pronunta pentru refacerea coalitiei alaturi de USR Plus. "Trebuie pus punct crizei…

- Ludovic Orban, fostul premier care a negociat toate portofoliile partidelor care fac parte din coaliția de guvernare, a avut, marți, replici acide cu privire la ieșirea USR PLUS de la guvernare: “Coaliția de guvernare e intr-o pauza de… lupta”, a spus liderul PNL, subliniind insa ca imaginea Romaniei…

- Alianta USR-AUR trebuie sa propuna o solutie pentru rezolvarea crizei politice, afirma presedintele PSD, Marcel Ciolacu, care argumenteaza ca inlocuirea lui Florin Citu cu Ludovic Orban sau cu Dan Barna nu rezolva problemele romanilor. "Citu trebuie sa plece! Dar, odata cu el, trebuie sa plece si Barna,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a vorbit, vineri, 3 septembrie, despre prioritatile legislative ale liberalilor, anume legea consumatorului vulnerabil, interzicerea cumulului pensiei cu salariul, precum si eliminarea pensiilor speciale sau aducerea lor cat mai aproape de principiul contributivitatii.„Legea…

- Susținatorii lui Florin Cițu in cursa pentru președinția PNL au lansat, marți, un „apel la responsabilitate și decența”, in care il acuza pe Ludovic Orban de comportament lipsit de fair-play politic. De asemenea, ei afirma ca susțin nominalizarea lui Dan Vilceanu pentru Ministerul de Finanțe. „Apel…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a afirmat vineri, la Arad, ca a decis sa candideze pentru un nou mandat deoarece are capacitatea de a conduce partidul catre obtinerea unor noi victorii electorale. "Nu candidez la presedintia Partidului National Liberal pentru un nou mandat ca sa ma aflu…