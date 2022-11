Stiri pe aceeasi tema

- Barajele rutiere ridicate in Brazilia de manifestanti care refuzau sa accepte infrangerea in alegeri a presedintelui de extrema dreapta Jair Bolsonaro au disparut practic vineri si numai cateva zeci de nemultumiti continua sa protesteze in fata unitatilor militare, relateaza AFP, citat de Agerpres.…

- Poliția braziliana a lansat marți (1 noiembrie) gaze lacrimogene asupra manifestanților pro-Bolsonaro, dupa ce mulți dintre aceștia au blocat principala cale de acces catre aeroportul internațional Guarulhos din Sao Paulo, in semn de protest fața de victoria electorala a reprezentantului stangii Luiz…

- Principalul drum de acces la aeroportul internațional Guarulhos din Sao Paulo, cel mai aglomerat din țara, a fost blocat temporar de zeci de susținatori ai lui Jair Bolsonaro, care ii cereau sa sfideze victoria electorala a stangii Luiz Inacio Lula da Silva. Curtea Suprema a Braziliei a ordonat marți…

- Mii de șoferi de camion care il susțin pe actualul președinte brazilian Jair Bolsonaro au blocat autostrazile pentru a protesta impotriva rezultatelor oficiale care il dau caștigator al alegerilor prezidențial pe candidatul stangii, Luiz Inacio Lula da Silva, relateaza Reuters . Manifestanții au spus…

- Susținatorii președintelui Jair Bolsonaro, care a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia dar nu și-a recunoscut infrangerea, au blocat drumurile din intreaga țara. Pana luni seara, poliția rutiera federala din Brazilia a raportat 342 de blocaje rutiere in intreaga țara, potrivit BBC, relateaza…

- Susținatorii președintelui Jair Bolsonaro, care a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia, au blocat drumurile din intreaga țara. Pana luni seara, poliția rutiera federala din Brazilia a raportat 342 de blocaje rutiere in intreaga țara, potrivit BBC.

- Norvegia, care si-a suspendat ajutorul financiar impotriva defrisarilor din Amazonia, in Brazilia, sub presedintia lui Jair Bolsonaro, va reincepe colaborarea cu Brasilia dupa victoria lui Luiz Inacio Lula da Silva in alegeri, a declarat luni pentru AFP ministrul norvegian al Mediului. Fii la…

- Defrișarile din padurea tropicala Amazon din Brazilia au crescut cu peste 80% in august fața de un an mai devreme, au aratat datele preliminare ale guvernului, in septembrie, in timp ce incendiile au inregistrat un ritm record. Susținatorii protecției mediului dau vina pe președintele de extrema dreapta…