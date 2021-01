Stiri pe aceeasi tema

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane. Anunțul a venit la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor,…

- George W Bush a condamnat violența de la Capitoliul SUA, descriind evenimentele zilei drept o „insurecție” și criticând „comportamentul nesabuit” al unor parlamentari din ziua alegerilor, potrivit The Guardian.„Laura și cu mine ne uitam cu consternare la scenele…

- Un judecator federal a respins vineri un proces condus de aliatii din Congres ai presedintelui Donald Trump care avea scopul de-al presa pe vicepresedintele Mike Pence sa anuleze rezultatul alegerilor, potrivit New York Times. Sustinatorii presedintelui sperau sa ii dea lui Pence puterea de a respinge…

- Barack Obama, 59 de ani, nu iși dorește sa activeze in cadrul cabinetul lui Joe Biden. Fostul șef de la Casa Alba a declarat ca se teme de faptul ca ar putea fi parasit de soția sa, Michelle, in cazul in care ar accepta o eventuala propunere venita din partea președintelui ales al Statelor Unite ale…

- Deși valuri de felicitari curg din lumea occidentala dupa victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din SUA, liderii autocrați de care Donald Trump se apropiase pastreaza tacerea. Reacțiile de la Kremlin, Bejing sau Ankara intarizie iar premierul israelian nu a pronunțat numele președintelui…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden si-a inceput primul discurs ca presedinte ales, rostit in Wilmington, Delaware, afirmand ca poporul american si-a exprimat clar optiunea. El a avut un mesaj si pentru sustinatorii lui Donald Trump, carora le-a transmis ca a venit timpul sa vindece America, dand…