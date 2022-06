Stiri pe aceeasi tema

- Manifestanti in favoarea dreptului la avort au fost agresati in mai multe orase americane, in cadrul unei mobilizari impotriva unei decizii prin care Curtea Suprema si-a anulat vineri hotararea „Roe v. Wade” care garanta din 1973 dreptul americancelor de a avorta, relateaza The Huffington Post.

- Clinicile au inceput sa se inchida in unele state din SUA, imediat dupa decizia istorica a Curții Supreme care a eliminat dreptul constituțional al femeilor americane la avort, la 50 de ani de la consfințirea acestuia. Potrivit BBC , este de așteptat ca aproximativ jumatate dintre state sa introduca…

- Soldații ruși au lansat o racheta chiar in dreptul mai multor civili din Severodonețk, unde se dau lupte grele, in timp ce vorbeau cu jurnaliști aflați la fața locului. Explozia a fost surprinsa intr-o filmare publicata marți de canalul NEXTA, pe Twitter. In imagini, se vede cum o femeie oferea un interviu…

- Hypercarul SF90, cunoscut ca fiind „cea mai rapida mașina a deceniului”, a zdrobit complet vehiculele staționate in doar cateva secunde. Accidentul groaznic petrecut pe Hagley Road, in Birmingham, a fost incredibil de bine surprins de camerele de supraveghere aleu unui locuitor. Clipul demn de reținut…

- Președintele CSM se alege astazi, dintre cei noua judecatori și cinci procurori desemnați de magistrați ca membri CSM. CSM are in componenta 19 membri. Intre aceștia se afla noua judecatori si cinci procurori alesi de magistrati in adunarile generale ale instantelor si parchetelor. In CSM mai sunt cooptați…

- Doua persoane au fost impușcate mortal de polițiștii din Paris, in seara zilei de duminica, 24 aprilie 2022. Cele doua persoane se aflau intr-un automobil care circula, se pare, pe contrasens. Șoferul nu a oprit la semnalele polițiștilor, iar drept urmare aceștia au deschis focul asupra mașinii. O a…