- Mircea Geoana s-a dus in Germania, la Koln, pentru a susține naționala de fotbal in meciul cu Belgia. Secretarul general adjunct al NATO il are alaturi și pe fiul sau, Alex, ambii fiind fani infocați ai fotbalului pe care naționala lui Edi Iordanescu il practica.

- Inaintea partidei dintre Romania și Belgia, Simona Halep, fostul numar 1 mondial WTA, a transmis un mesaj de susținere baieților lui Edi Iordanescu. Jucatoarea a dezvaluit și ce va face in cazul unei calificari in optimile de finala ale Campionatului European. In prima etapa a fazei grupelor, „tricolorii”…

- Belgia – Romania e programat azi de la ora 22:00. Este al doilea meci al „tricolorilor” de la EURO 2024 # Dupa 3-0 cu Ucraina, naționala lui Edi Iordanescu și-a sporit șansele la calificarea in optimi # Belgia are 0 puncte, dupa infrangerea cu Slovacia (0-1) # Pe GSP.ro vei avea toate detalii de la…

- Elena Hagi (24 de ani), soția lui Ianis Hagi, nu a lipsit de la meciul Romania – Ucraina, care a avut loc ieri, 17 iunie, pe Allianz Arena din Munchen și s-a incheiat cu scorul 3 – 0 pentru tricolori. Din tribune, ea și-a susținut soțul alaturi de Maria, fiica lui Gica Popescu. Romania a fost la inalțime…

- EURO 2024 a inceput cum nu se putea mai bine pentru naționala Romaniei, iar meciul impotriva Ucrainei va ramane cu siguranța in istorie. Fotbaliștii lui Edi Iordanescu s-au impus cu scor de neprezentare, 3-0, reușind astfel cea mai categorica victorie a Romaniei de la un Campionat European de Fotbal.…

- Romania - Liechtenstein, ultimul amical al naționalei inainte de EURO 2024 din Germania, care va incepe pe 14 iunie, are loc astazi, 7 iunie, de la ora 21:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Antena 1. Dupa remiza contra naționala Bulgariei, scor 0-0, e de așteptat ca meciul cu Liechtenstein…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a avut parte in ultimele zile de doua meciuri de verificare inaintea participarii la Campionatul European din vara, din Germania.Elevii lui Edi Iordanescu au intalnit mai intai vineri Irlanda de Nord, cu care au remizat pe Arena Nationala, scor 1-1, iar marti au…

- Columbia - Romania 3-2. Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a avut 4 remarcați din tabara „tricolorilor”. Fostul atacant a laudat schimbarile facute de Edi Iordanescu, pe care l-a considerat inspirat, la fel ca in preliminariile EURO 2024. Din teren, Ianis Hagi, Dennis Man și Denis Draguș l-au…