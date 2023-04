Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump devine primul președinte american pus sub acuzare. Fostul lider de la Casa Alba a ajuns marti dupa-amiaza la tribunalul din Manhattan, New York, unde s-a predat si a fost pus sub acuzare. El a salutat multimea stransa pe trotuarul de vizavi in timp ce intra in cladire, dar nu a declarat…

- Donald Trump tocmai s-a predat si urmeaza sa afle ce acuzatii i se aduc. La sosire, Trump va fi arestat in mod oficial, i se vor lua amprentele si va fi procesat ca orice inculpat inainte de a se prezenta la audierea sa, unde se asteapta sa pledeze nevinovat pentru toate acuzatiile care i se vor aduce. …

- Fostul presedinte Donald Trump a aterizat pe aeroportul La Guardia din New York, pentru a fi pus oficial sub acuzare, marti, intr-un tribunal din Manhattan. El s-a intalnit deja cu avocații lui, inainte de istorica audiere. Și-a petrecut noaptea de luni spre marți la Trump Tower. Zona este imprejmuita…

- Fostul presedinte Donald Trump a fost pus sub acuzare de un mare juriu din Manhattan, devenind prima persoana din istoria SUA care a ocupat functia suprema in stat si apoi a fost acuzata de o infractiune. Actul de acuzare ramane sub sigiliu, astfel ca acuzatia sau acuzatiile specifice nu au fost facute…

- Fostul presedinte american Donald Trump, care si-a anuntat candidatura in scrutinul prezidential din 2024, a fost pus sub acuzare de o instanta judiciara din orasul New York intr-un caz privind plati ilegale facute in campania electorala din 2016, anunța Mediafax.Unul dintre avocatii lui Donald Trump…