Sustenabilitatea este un subiect fierbinte care va lua amploare din ce in ce mai mult in toate sectoarele vieții noastre, inclusiv in domeniul amenajare birouri. Pe masura ce lumea devine din ce in ce mai conștienta de impactul activitații umane asupra mediului, se iau in considerare modalitațile prin care putem reduce amprenta de carbon și minimiza deșeurile, atat in viața personala, cat și la locul de munca. Spațiul de birouri este renumit pentru risipa de energie. Dar nu trebuie sa mai fie așa. Indiferent cat de mica sau mare este afacerea, crearea unui birou sustenabil este cheia pentru protejarea…