Sustenabilitatea externă a României provoacă îngrijorări la Bruxelles! Dezechilibrele vor continua să se adâncească Comisia Europeana a lansat ciclul de coordonare a politicilor economice din Semestrul european 2023, pachet ce se bazeaza pe Prognoza economica din toamna anului 2022. Raportul Mecanismului de Alerta este un exercițiu de screening pentru a detecta riscurile de potențiale dezechilibre macroeconomice. Raportul avertizeaza ca deficitul de cont curent al Romaniei s-a adancit in 2021 si o noua crestere este in derulare, prin urmare ingrijorarile cu privire la sustenabilitatea externa si deficitul guvernamental continua sa se agraveze. Prioritațile Comisiei Dupa o prima jumatate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

