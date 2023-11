Electromagnetica S.A., una dintre cele mai importante companii din domeniul energetic, a anunțat astazi intr-un raport oficial ca a descoperit suspiciuni de frauda in urma unor verificari interne ale managementului. Compania a confirmat ca o investigație interna este in desfașurare, iar pentru asigurarea transparenței și obiectivitații, se intenționeaza numirea unui consultant extern pentru a efectua o investigație independenta. In declarația oficiala, compania a menționat: „Consiliul de Administratie și echipa de conducere au intreprins și vor continua sa intreprinda toate acțiunile necesare…