- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul București au percheziționat, miercuri, 23 noiembrie, Depoul Metrorex Pantelimon, in timpul unui concurs, spun sursele Libertatea, confirmate de Parchet. Perchezițiile s-au realizat in momentul in care la depoul din Militari se desfașura un concurs pentru…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii hunedoreni dupa ce a injunghiat o persoana in fata unui club din Deva. Victima a avut nevoie de o luna de ingrijiri medicale, iar ranile suferite i-au pus viata in pericol. Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a transmis, marti, printr-un…

- Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat concurs intre procurorii ce se vor inscrie pina in data de 30 noiembrie, inclusiv, in Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante. Mai exact, CSP incearca sa gaseasca titulari pentru 17 posturi vacante in cadrul Procuraturilor Chișinau,…

- Descinderi ale procurorilor DNA la sediul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor intr-un dosar de corupție. Din primele informații, anchetatorii verifica biroul directorului general și al unui șef de serviciu. Citește și: Primele finanțari din Argeș, prin PNRR, ajung la Campulung Procurorii…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, comise in perioada 2018 – 2022, in legatura cu efectuarea unor controale…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a anuntat miercuri ca a pus sub acuzare 17 persoane implicate in urma cu o luna intr-o incaierare intre doua grupuri rivale in centrul Capitalei, unde au fost folosite bate, tevi metalice, topoare, cutite si macete.

- Un barbat din Oradea care detine certificat de nevazator a reusit performanta sa obtina permis de conducere. El a fost ajutat de sotie, care a modificat actele medicale. Ilegalitatea a iesit la iveala atunci cand cei doi au divortat, scrie Antena3. Doi oradeni, fosti soti, sunt judecati pentru fals…