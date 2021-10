Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa, daca va lua masuri in conditiile in care pretul unui litru de benzina premium a ajuns in Bucuresti la 7 lei. “Preturile la carburanti…poate ar trebui Consiliul Concurentei sa faca acea ancheta sa ne spuna din cand in cand daca lucrurile…

- Continua sa creasca prețurile și pe piața imobiliara. Apartamentele sint din ce in ce mai scumpe, asta din motiv ce s-a majorat cu aproximativ 25 la suta prețul materialelor de construcții, dar și pentru ca deja de doi ani nu se mai elibereaza autorizații de construcție a blocurilor noi, fapt ce a stopat…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noi prețuri plafon pentru ziua de 17 septembrie. Astfel, un litru de benzina va costa 20,98 lei, cu 6 bani mai mult decat astazi. Prețul maxim al motorinei va fi de 16,81 lei, in creștere cu 7 bani. ANRE stabilește…

- Premierul Florin Cițu i-a convocat, marți, in ședința la Palatul Victoria pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, dar și reprezentanți ai ANRE, Transelectrica, OPCOM și Consiliului Concurenței. Motivul acestor discuții este legat de creșterea prețurilor la energie. Piata…

- Statul ar putea suporta o parte din factura la energie electrica a românilor cu venituri medii în aceasta iarna, în care exista riscul unor creșteri de prețuri. Aceasta este una dintre soluțiile anunțate, joi seara, de premierul Florin Cîțu, la pachet cu una pe termen lung, respectiv…

- Premierul Florin Cițu a spus ca este firesc ca intr-o economie de piața prețurile sa creasca sau sa scada. Important este, potrivit acestuia, ca anul acesta veniturile au crescut in Romania cu aproape 8%, in vreme ce prețurile ar fi avut o creștere de doar 3%. De asemenea, la combustibili, scumpirea…

- „La combustibil scumpirea vine de la petrol. A avut o creștere. Prețul petrolului acum scade. O sa se modifice, cam in doua saptamani sau o saptamana. Prețul era mult mai mare daca nu eliminam supraacciza introdusa PSD. Prețul a crescut peste tot in lume datorita fluctuațiilor petrolului pe piața internaționala.…