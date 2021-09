Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca "exista suspiciuni" legate de semnaturile pe motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR. El a precizat duminica, la Antena 3, ca luni membrii Birourilor Permanente din Legislativ "trebuie sa se intalneasca fizic, fiindca online totusi nu poti sa verifici…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca exista suspiciuni cu privire la semnaturile de pe motiunea de cenzura a USR PLUS si AUR. Liderul PSD a adaugat ca social-democratii nu se vor va implica decizional in lupta intre PNL si USR PLUS sau in deciziile Birourilor permanente reunite.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat astazi, intr-o conferința de presa, ca social-democrații nu vor depune deocamdata o moțiune de cenzura, iar daca cea depusa de USR-PLUS și AUR va ajunge la vot in Parlament, PSD o va vota. Daca nu, ”suntem dispuși sa vorbim cu USR și AUR pentru o moțiune”,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi seara, in emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV, ca PSD va vota o moțiune depusa de AUR impreuna cu USR PLUS. „Va spun aici in premiera. Sa depuna USR și AUR moțiunea, iar PSD voteaza și pica guvernul. Sa semneze ei impreuna moțiunea sa o depuna…

- Președintele PSD a publicat, pe contul sau de Facebook, moțiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului Cițu. Social-democrații nu depun insa moțiunea pana cand nu vor avea garanția celor 234 de voturi necesare pentru a o trece la vot, astfel ca acum doar ii invita pe ceilalți parlamentari sa o semneze.…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat luni ca va depune moțiunea de cenzura atunci cand vor avea voturile necesare in Parlament. In acest context, el i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa ii ceara demisia premierului Cițu, despre care a spus ca este un „condamnat penal” și un „țepar”.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la Antena 3, ca oamenii „nu mai au incredere” in campania de vaccinare și susține ca Guvernul condus de Florin Cițu a facut doar videoclipuri cu oameni politici din PNL. In acest context, „este pentru prima oara, dupa 30 de ani, cand o motiune…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca partidul va depune saptamana viitoare moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Daca moțiunea trece, propunerea PSD de premier este Alexandru Rafila, iar Guvernul ar putea fi unul minoritar. ”In acest moment este o decizie a partidului, domnul…