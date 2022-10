Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, a anuntat, miercuri dimineata, ca suspiciunea de pesta porcina africana de la ferma din Parta a fost confirmata si urmeaza sacrificarea a 39.000 de animale. ”Din pacate, diagnosticul a fost confirmat. Este oficial, in Timis exista un focar de pesta porcina…

- Suspiciune de pesta porcina africana la o ferma de langa Timisoara. 39.000 de porci ar putea fi ucisi si vor fi stabilite zone de protectie si de supraveghere. Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, a anuntat ca exista suspiciune de pesta porcina la o ferma de langa Timisoara, in localitatea Parta.

- Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava este din nou in alerta privind pesta porcina africana, la un an de zile de la ultimul caz de boala la un porc mistreț.Probele recoltate la un porc mistreț gasit mort in zona Mestecaniș au ieșit din pacate pozitive, ceea ce ...

- Inofensiva pentru oameni dar extrem de contagioasa in randul animalelor, pesta porcina africana (PPA) progreseaza intr-un ritm alarmant in Europa, in special in partea de est a continentului unde focarele descoperite recent au provocat temeri privind o raspandire mai ampla a

- Autoritatile sanitar-veterinare din judetul Giurgiu anunta identificarea unui nou focar de pesta porcina africana la porc domestic, fiind al doilea focar de boala confirmat in ultimele trei zile. Focarele din gospodarii se adauga altor peste 100 de cazuri de boala active la porci mistreti. Autoritatile…

- Noul focar de pesta porcina africana a fost confirmat intr-o exploatatie nonprofesionala din comunea Baneasa, transmite, vineri, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu. Autoritatile au stabilit o zona de protectie in jurul focarului, de minimum 3 kilometri, pe…