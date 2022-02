Stiri pe aceeasi tema

- Ați cumparat in ultima perioada portocale, fructe considerate de sezon, pe timp de iarna? Daca da, e bine sa aveți in vedere informarea transmisa recent de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). E vorba despre un anunț ce vizeaza retragerea de la raft a unui…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA informeaza ca, in urma depasirii valorilor admise de reziduuri de pesticide Clorpirifos , SC Microfruits SRL a inceput retragerea de la vanzare si rechemarea de la client a unui lot de portocale din Turcia.Portocalele au…

- Un lot de portocale din Turcia cu reziduuri de pesticide peste limita admisa este retras din magazine. Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) informeaza ca, in urma depașirii valorilor admise de reziduuri de pesticide (Clorpirifos), SC Microfruits SRL a…

- Alerta pe piața alimentara din Romania: ANSVSA a descoperit loturi de migdale contaminate cu cianura sau acid cianhidric Alerta pe piața alimentara din Romania: ANSVSA a descoperit loturi de migdale contaminate cu cianura sau acid cianhidric Mai multe loturi de migdale cu acid cianhidric sau cianura…

- Retailerul Mega Image retrage de pe piata un sortiment de carnati in urma unei posibile contaminari cu Salmonella, potrivit anuntului postat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Este vorba despre produsul DLL MINI CARNATI 125G, numar lot 541858 cu…

- Carrefour Romania a initiat retragerea de la comercializarea a peste 12 tone de portocale cu reziduuri de pesticide peste limita admisa, distribuite de furnizorul Andros Stil SRL, care a mentionat eronat pe eticheta originea produselor ca fiind din Grecia desi portocalele proveneau din Egipt.…

