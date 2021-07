Suspiciune de malarie la Iași Un barbat din Iași, care a calatorit in luna iunie in Camerun, a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase din oraș, sub suspiciunea de malarie. Barbatul a stat acasa aproximativ 2 saptamani, inainte sa mearga la spital. Autoritațile sanitare urmeaza sa faca o ancheta epidemiologica. Barbatul in varsta de 59 de ani a calatorit […] The post Suspiciune de malarie la Iași appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

