- La o zi dupa ce Ministerul Sanatații anunța confirmarea a 13 noi cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2, s-a aflat o informație de ultim moment, despre un copilaș internat la un spital din Pitești. E vorba despre un bebeluș de unan, despre care Digi 24 anunța, marți, 28 decembrie,…

- Copilul este internat impreuna cu mama sa, iar starea sa este in acest moment stabila, a declarat pentru HotNews.ro managerul Spitalului de Pediatrie din Pitești, medicul Tudor Ionescu. Micuțul a revenit cu parinții din Marea Britanie. In cazul in care secvențierea va confirma infectarea cu varianta…

- Un bebeluș in varsta de un an care s-a intors cu parinții din Marea Britanie ar putea fi cel mai tanar pacient din Romania infectat cu noua varianta Omicron a coronavirusului. Copilul are suspiciune inalta de infectare cu Omicron și in acest moment sunt așteptate rezultatele secvențierii, a declarat…

- Este vorba despre un pacient in varsta de 49 de ani din județul Vaslui care se afla in evidențele spitalului cu o afecțiune urologica. Acesta nu are istoric de calatorie și nici nu a intrat in contact cu persoane care sa fi fost plecate din țara in ultimele doua saptamani. „Este o suspiciune la care…

- Prima suspiciune de infectare cu tulpina Omicron la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi este in cazul unui pacient in varsta de 49 de ani din judetul Vaslui, fara istoric de calatorie si care nu a avut contact cu persoane care sa fi fost in afara tarii in ultima perioada, potrivit Agerpres.…

- Ministerul Sanatații anunța alte doua cazuri noi de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Este vorba de o femeie și un barbat care au calatorit in Nigeria. In total, in Romania au fost confirmate 15 cazuri cu varianta Omicron. „Inca doua cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2…

- O romanca in varsta de 48 de ani din Codlea ar putea fi infectata cu tulpina Omicron. Femeia a stat in Africa mai mult de o luna și a oferit și primele declarații despre starea ei de sanatate, spunand ca este asimptomatica, nu are dureri de cap, nici de gat, nu simte durere, așadar considera ca este…

- Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș din Capitala, a anunțat joi ca trei suspiciuni de infectare cu Omicron sunt in curs de secvențiere pentru a stabili varianta de coronavirus, intr-o declarație pentru Digi24.Este vorba de trei cazuri diferite de cele ale persoanelor intoarse…