Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sfaturi pentru reducerea riscului de infecție cu noul virus care a plecat din China și s-a raspandit deja in restul Asiei, in SUA, Europa și Australia, sunt oferite de Serviciul de Ambulanța Romania.Serviciul de Ambulanța Romania ii sfatuiește pe oameni sa evite contactul cu persoane care sunt…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Potrivit imaginilor difuzate la televiziune, zeci de excavatoare pregatesc terenul pe care…

- Masurile anuntate de reprezentatii Aeroportului International ”Henri Coanda” in cazul imbolnavirilor cu coronavirus aparute in China includ afise in limbile romana, engleza si chineza in vederea informarii publicului privind pericolul reprezentat de noul coronavirus, aceleasi informatii regasindu-se…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru China, in contextul in care in localitatea Wuhan exista un focar de pneumonie virala (coronavirus). Astfel, cetatenii romani sunt sfatuiti sa evite deplasarea in provincia Hubei.

- Pentru profesorii de la Școala Gimnaziala ”Miron Costin” ultima saptamana de activitate a fost deosebit de incarcata. Unitatea de invațamant a fost vizitata de o delegație formata din șase profesori de la Schule am Hofgarten, din Germania, in cadrul proiectului Erasmus KA 101, ”Teaching children with…

- Claritatea ridicata a imaginilor ajuta la o diagnosticare corecta, iar pacienților le dispare senzația de claustrofobie și anxietate, aparatul RMN Siemens Aera 1,5 Tesla avand diametrul tubului de 70 cm și lungime redusa. Anul 2019 se incheie bine pentru Clinica „Luxor”, mereu preocupata de serviciile…

- Averea președintelui unei mari companii chineze care valorifica și vinde carne de porc a crescut in ultimul an de patru ori. In acest timp, și in China sectorul de creștere a suinelor a fost puternic afectat de Pesta Porcina Africana, efectivele au fost taiate pe capete, iar prețul carnii s-a dublat.…

- Tulburari specifice de invatare (TSI) – desemneaza un grup eterogen de tulburari ce afecteaza procesul tipic de achizitie a abilitatilor scolare (de citire, exprimare in scris si matematice): dislexie, disgrafie (inclusiv disortografia), discalculie. Aceasta nu este o consecinta a lipsei oportunitatilor…