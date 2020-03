Stiri pe aceeasi tema

- O studenta recent intoarsa din Italia si care acuza dureri de gat, a fost preluata din Capusul Universitatii Politehnica din Bucuresti si transportata, duminica seara, la Institutul „Matei Bals”, unde se va stabili daca a fost sau nu infectata cu noul coronavirus.

- O suspiciune de coronavirus planeaza in campusul studențesc Regie din București. Un echipaj al ambulanței a intervenit duminica seara pentru preluarea unei paciente despre care exista banuiala ca ar fi infectata cu coronavirus.Imaginile au fostsuprinse intr-unul din caminele din Regie, in zona Grozavești,de…

- Un barbat in varsta de 35 de ani, suspect ca ar fi infestat cu virusul chinezesc, se afla izolat la o unitate medicala din Ploiesti. Barbatul s-a intors recent din Italia, chiar din regiunea Lombardia si si-a vizitat parintii, in comuna Barcanesti. Astazi, acesta a inceput sa se simta rau,…

- Prima suspiciune de infectare cu coronavirus a fost anuntata la Calarasi de catre Directia de Sanatate Publica. Pacientul este din municipiul Calarasi si prezinta tuse si dureri in gat. S-a intors in tara in urma cu 14 zile dintr-o zona care ulterior a fost declarata focar. Este vorba despre un barbat…

- Potrivit sursei citate, femeia este cazata intr-un salon amenajat special si i se iau probe de mai multe feluri, care vor fi trimise spre examinare in cursul acestei nopti la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" din Bucuresti. "Este vorba despre o rezerva care are un circuit…

- Tanarul a fost in China, de unde a revenit in urma cu cateva zile. El a avut simptome de gripa si dupa cateva zile s-a prezentat la Spitalul Judetean Bacau. Tanarul este adus in Capitala, la Instititul Matei Bals, pentru a fi testat. „Din ce date avem la acest moment, este vorba despre un tanar, de…

- Un cetatean ajuns in aceasta dupa amiaza pe Aeroportul Otopeni, din Bucuresti, acuza simptome asemanatoare cu cele avute de cei care sufera de coronavirus, scrie antena3.ro. Barbatul a venit de la Tel Aviv cu o cursa Ryanair si a marturisit ca a calatorit si in China in urma cu trei luni. Pasagerul,…

- Aproape 200 de angajați ai Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului București vor lua salarii mai mici in aceasta luna. Aceștia vor pierde 15% din salariu, dupa ce sporul de condiții vatamatoare nu va mai fi platit.