Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Bucuresti, recent intoarsa din Italia si care acuza dureri de gat, a fost transportata, duminica seara, la Institutul „Matei Bals” din Bucuresti, unde se va stabili daca a fost sau nu infectata cu noul coronavirus.

- O femeie din Bucuresti, recent intoarsa din Italia si care acuza dureri de gat, a fost transportata, duminica seara, la Institutul ”Matei Bals” din Bucuresti, unde se va stabili daca a fost sau nu infectata cu noul coronavirus.

- Suspiciune de coronavirus la Pitești: Din primele informații se pare ca ar fi vorba despre o persoana venita recent din Italia. Aceasta a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Nicolae Balcescu” din Pitești. Mostrele prelevate vor ajunge in Bucuresti la Institutul Matei Bals, unde se va stabili…

- Suspiciune de coronavirus la Pitești:Un barbat recent intors din Italia a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Nicolae Balcescu” din Pitești. In aceste momente barbatul se afla internata la subsolul spitalului de boli infecțioase. Mostre prelevate vor ajunge in Bucuresti la Institutul Matei…

- Un copil de un an si doua luni din Galati a fost internat in Spitalul de Boli Infectioase, fiind suspect de infectare cu coronavirus. Copilul era in izolare la domiciliu, dupa ce tatal s-a intors din Italia in 23 februarie.Potrivit autoritatilor galatene, este vorba despre un copil din Pechea,…

- Un copil de un an si doua luni din Galati a fost internat in Spitalul de Boli Infectioase, fiind suspect de infectare cu coronavirus. Copilul era in izolare la domiciliu, dupa ce tatal s-a intors din Italia in 23 februarie.

- Un barbat de 31 de ani din Craiova, care s-a intors joi din regiunea Lombardia, Italia, a fost internat vineri seara la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. Potrivit autoritatilor, acesta are febra, iar medicii i-au recoltat probe pe care le-au trimis la Bucuresti pentru analize.Potrivit…

- Rezultatul probelor biologice prelevate de la tanara de 21 de ani, studenta a Universitatii "Constantin Brancusi" din Targu Jiu, care s-a intors sambata din Italia, este negativ pentru infectia cu virusul COVID-19, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, prefectul judetului Gorj, Cristinel…