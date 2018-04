Stiri pe aceeasi tema

- Un cioban a fost internat la Spitalul Judetean din Focsani, cu suspiciune de antrax. Autoritatile sunt in alerta si au izolat, vineri, oile de la stana unde lucra barbatul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

