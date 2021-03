In ultima saptamana, pana luni seara, 16 state europene au sistat vaccinarea cu AstraZeneca: Danemarca, Norvegia, Islanda, Bulgaria, Irlanda, Olanda, Austria, Estonia, Letonia, Lituania și Luxemburg, apoi, luni, Germania, Italia, Franța, Spania, Portugalia. Organizația Mondiala a Sanatații reunește experții in vaccinare marți, 16 martie, pentu analizarea siguranței in cazul vaccinari icu AstraZeneca. Anunțul vine dupa ce OMS a facut, tot luni, un apel la țarile lumii sa nu intrerupa campaniile de vaccinare și imunizarea cu serul AstraZeneca din cauza ingrijorarilor legate de posibilele efecte…