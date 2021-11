Suspendări în procesele declanşate împotriva reorganizării Primăriei Câmpulung Litigiile iscate de reorganizarea aparatului propriu al primariței Campulungului iși continua lent cursul, impiedicand in mod evident bunul mers al activitații in administrația locala. Judecarea in trei dintre cauze a fost suspendata in aceasta luna, pana la finalizarea altui proces care se afla, de asemenea, intr-o pauza de procedura. Cinci polițiști locali au atacat hotararea […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce juriștii Primariei sunt ocupați cu comisia de disciplina și regulamentul pentru cetațenia de onoare, municipalitatea campulungeana a declanșat procedura de achiziție pentru servicii juridice. Altfel spus, Campulungul lui Lasconi are nevoie de un profesionist care sa il reprezinte cu succes…

- Fostul ministru Elena Udrea și fiica cea mare a fostului președinte al Romaniei Traian Basescu, Ioana, s-au prezentat, joi la ICCJ unde se judeca apelurile celor doua impotriva decizie Curții de Apel București prin care au fost condamnate pentru fapte de mare corupție la pedepse cu executare.…

- Voucherele in valoare de 100 de lei pentru cei care se vaccineaza se dau in 60 de zile de la data inocularii ultimei doze. Banii necesari se dau imediat dupa ce ordinul va fi publicat in Monitorul Oficial, spune Cseke Attila. Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, a semnat vineri…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat joi ca a inceput dezvoltarea unui vaccin in doza unica ce combina doza de consolidare impotriva COVID-19 si vaccinul antigripal, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Laboratorul american a transmis saptamana trecuta Agentiei Europene a Medicamentului…

- Angajații caminelor de batrani și de copii vor trebui fie sa se vaccineze impotriva COVID-19, fie sa se testeze periodic pe banii lor Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a transmis ca a inițiat un proiect de ordonanța prin care angajatii centrelor de ingrijire a batranilor, copiilor și a…

- Spania va propune administrarea unei doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19 anumitor persoane imunodeprimate, dar a respins, pentru moment, generalizarea unei astfel de masuri la nivelul intregii populatii, au anuntat marti autoritatile sanitare din aceasta tara, relateaza AFP. Sunt vizate „anumite…

- Ion Caramitru s-a stins din viața, duminica, 5 septembrie, la varsta de 79 de ani. Regretatul actor era internat de mai multe saptamani la spitalul Elias din Capitala, dupa ce contractase o bacterie intraspitaliceasca, aceeași bacterie care l-a ucis și pe Bogdan Stanoevici, Clostridium difficilae, in…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca avut o intelegere cu Florin Citu, dar acesta a incalcat-o și a decis sa devina contracandidatul sau la sefia partidului. Conform ințelegerii, Ludovic Orban ar fi urmat sa ramana liderul PNL, iar Florin Cițu premier și apoi guvernator al BNR, la incheierea mandatului…