Suspendarea zborurilor Blue Air – Precizări ale Ministerului Turismului Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a transmis, marti, precizari cu privire la drepturile calatorilor, avand in vedere situatia generata de compania Blue Air prin decizia de suspendare a tuturor zborurilor din Romania. ”Turistii care au luat pachete de vacanta de la agentiile de turism sunt rugati sa ia legatura cu acestea. In baza OG nr.2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative, agentia de turism este responsabila pentru executarea pachetului si sa ofere servicii alternative”, a transmis ministerul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a transmis, marti seara, precizari ca urmare a situatiei generate de suspendarea tuturor zborurilor de catre compania Blue Air. Institutia a transmis date cu privire la drepturile calatorilor.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna , reacționeaza la vestea care a paralizat aeroportul Otopeni, cum ca Blue Air iși suspenda zbourile pana luni, 12 septembrie: „Nu justifica in niciun fel suspendarea imediata a tuturor zborurilor și ar fi bine sa le reia imediat și sa-și onoreze onoreze obligațiile…

- ”Conturile au fost blocate de catre Administratia pentru Fondul de Mediu, datorita faptului ca compania Blue Air are datorii de peste 28 de milioane de lei, datorii la bugetul AFM. Este in procedura de executare silita de foarte mult timp, motiv pentru care s-a procedat, conform legii, la recuperarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, marti, ca a discutat cu ministrul Mediului, Tanczos Barna, dupa ce Blue Air a anuntat suspendarea zborurilor. Prim-ministrul a cerut solutii pentru a debloca situatia, pentru ca ”nu putem lasa romanii sa astepte in aeroporturile din care urmau sa vina catre tara”.…

