Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului se vor axa pe organizarea mitingului de protest impotriva abuzurilor din justitie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat la RFI ca, in opinia sa, nu exista alta cale decat suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca acesta refuza sa aplice decizia CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. De asemenea, el a precizat ca tema mitingului PSD ar putea fi…

- Deputatul PSD Ioan Dirzu sustine ca va fi primul care va strange semnaturi pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care nu va respecta decizia Curtii Constitutionale, precizand ca nu are alta varianta decat aceea de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Potrivit…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca in cazul in care președintele Klaus Iohannis va refuza sa o refuze pe Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al DNA, se poate vorbi serios despre o suspendare a șefului statului, din cauza incalcarii unei decizii a CCR.Intrebat…

- Consultantul politic Cozmin Gușa crede ca președintele Klaus Iohannis a reintrat in joc cu solicitarea privind demisia Vioricai Dancila. Daca PSD va alege suspendarea președintelui, tot valul popular negativ impotriva guvernarii i se va revarsa in fața, crede Gușa.Dupa atacul lui Klaus Iohannis,…

- PSD nu ia in calcul suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care seful statului va refuza revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat luni presedintele formatiunii, Liviu Dragnea. "Sub nicio forma nu luam in calcul suspendarea presedintelui Romaniei.…