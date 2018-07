Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a avut o prima reacție, dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu exclude suspendarea sa. Președintele a spus ca “nu este extrem de interesat” de parerea preșeintelui Camerei Deputaților. “Nu sunt extrem de interesat de parerea lui”, a fost raspunsul dat de Klaus Iohannis, dupa ce a fost intrebat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni dupa-amiaza ca nu este exclusa posibilitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis. „Nu este exclusa (intentia de a-l suspenda – n.r). Nu este exclusa, pentru ca deja a stat neconstitutional de mult, daca se poate spune asa. Si nepermis de mult. Jocul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat astazi ca nu este exclusa suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in contextul in care liderul social democratilor spune ca presedintele a intarziat nepermis de mult cu luarea unei decizii privind revocarea Laurei Codruta Kovesi. „Nu ...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat luni ca nu este exclusa suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in contextul in care liderul social democratilor spune ca presedintele a intarziat nepermis de mult cu luarea unei decizii privind revocarea Laurei Codruta Kovesi.

- Reuters a publicat o analiza in care se vorbeste despre "fragilitatea democratiilor post-comuniste din Europa de Est", facand referire la modificarea Legilor justitiei in Romania de catre PSD. In articol se mentioneaza ca interventiile PSD in sistemul judiciar au provocat cele mai mari proteste…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca exista informatii ''aproape certe'' ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a sefului statului, Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Citeste…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu s-a decis demararea procesului de suspendare, pentru ca liderii PSD așteapta sa vada decizia oficiala a președintelui in privința revocarii Laurei Codruța Kovesi. ”Vreau sa fac o precizare. Noi nu avem o decizie a CCR, avem un comunicat. In momentul in…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Consiliul National al pensionarilor PSD, ca nu va demisiona din fruntea Guvernului atat timp cat are sprijinul presedintelui PSD si al coalitiei de guvernare. Ea a spus ca este un om responsabil si nu vrea sa creeze instabilitate. Dancila a precizat ca i-a…