- Decizie definitiva a Curții de Apel Timișoara. Aceasta a admis, marți, recursul declarat de Primaria Timișoara impotriva deciziei de suspendare a organigramei in vigoare și a decis trimiterea spre rejudecare a acestei cauze la Tribunalul Timiș.

- Primaria Timisara anunțat ca la Curtea de Apel Timișoara a fost admis, marți, recursul declarat de institutie impotriva deciziei de suspendare a organigramei in vigoare și a decis trimiterea spre rejudecare a acestei cauze la Tribunalul Timiș. Potrivit celor din primarie, din acest moment, organigrama…

- Dosarul a fost recent inregistrat pe rolul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Constanta, unde urmeaza sa fie repartizat aleatoriu unui complet de judecata si sa se stabileasca data primei infatisari in recurs. In prima instanta, Tribunalul Constanta a respins ca neintemeiate…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins contestatia formulata de un barbat de 29 de ani, deferit justitiei pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri. Potrivit anchetatorilor, barbatul a infiintat si intretinut o cultura de canabis, pe raza unei comune din Mehedinti. Mama inculpatului,…

- „De unde sa am 18 milioane? Eu de-abia traiesc de pe o zi pe alta”, spune Florica Moldovan, contactata de Libertatea. Ea a fost recent condamnata la inchisoare sau la amenda de 1.800 de lei in cazul care a șocat opinia publica in primavara lui 2019. Decizia nu e finala și a fost atacata. In primavara…

- Cererea Arhiepiscopiei Romano Catolice ca procesul sa fie judecat la alta instanta din tara vine dupa ce Judecatoria Constanta a suspendat dosarul deschis de clerici. In prezent, potrivit legislatiei in vigoare, cerere de stramutare a procesului a fost introdusa la Curtea de Apel Constanta, instanta…

- Judecatoria Constanta a dispus condamnarea in prima instanta a lui Dumitru Timofte, primarul din Nicolae Balcescu, acuzat de fals intelectual si de instigare la fals intelectual, la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare Conform portalului instantelor de judecata, decizia judecatoriei a fost…

- Reclamant este SC JT Grup Oil iar parati sunt Guvernul Romaniei, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, Ministerul Finantelor si Apele Romane. Cel mai probabil, dosarul are legatura cu afacerea pe care Tucan a avut o pe lacul Siutghiol In dosarul de la Curtea de Apel, magistratii nu au fixat…