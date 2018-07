Stiri pe aceeasi tema

- Suspendarea presedintelui trebuie sa fie o optiune serioasa, a declarat ieri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care a anuntat ca acest lucru va fi decis luni, intr-o sedinta a coalitiei de guvernare, potrivit Agerpres. „Eu am discutat acum cu domnul Tariceanu si i-am spus ca, din punctul…

- UDMR nu susține o eventuala suspendare a lui Klaus Iohannis. Președintele formațiunii spune ca șeful statului nu a incalcat nici Constituția, nici decizia Curții Constituționale, ca atare nu susține suspendarea președintelui. ”A incalcat decizia Cuții și Constituția președintele, azi, 26 iunie? Nu…