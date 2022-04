Stiri pe aceeasi tema

- ”Conditiile stabilite fac parte dintr-o noua metoda de plata, elaborata in urma unor acte inamicale fara precedent in domeniul economic si financiar”, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, anunta un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Rusia a fost nevoita sa elaboreze o noua modalitate…

- Uniunea Europeana pregatește un raspuns coordonat in privința suspendarii livrarilor de gaze rusești in unele țari europene, a declarat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Anunțul facut de Gazprom ca oprește unilateral livrarea de gaze catre clienții din Europa este inca o incercare…

- Uniunea Europeana va respecta cu strictete contractele cu Rusia si va continua sa plateasca in euro sau dolari pentru furnizarea de carbuni, gaze sau petrol, a dat asigurari, joi, la Sofia, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Contractele sunt foarte clare. In acestea se spune ca plata…

- Reamintim ca presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si seful diplomatiei europene, Josep Borrell, vor merge saptamana aceasta la Kiev, pentru a se intalni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Ursula von der Leyen și Josep Borrell sunt alte doua personalitați importanta de rang…

- Uniunea Europeana anunța al cincilea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, dupa imaginile cu atrocitațile comise de soldații ruși in Bucha, unde civilii au fost torturați, legați și impușcați, iar cadavrele lor au fost abandonate pe strazi sau ingramadite in gropi comune. „Rusia duce un razboi crud…

- Bulgaria a anuntat vineri expulzarea primului secretar al ambasadei Rusiei suspectat de implicare intr-un caz de spionaj, la doua saptamani dupa ce a adoptat aceeasi masura in cazul altor zece diplomati, relateaza AFP. El trebuie sa paraseasca tara in termen de 72 de ore, a anuntat Ministerul Afacerilor…

- ​Cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni ca Europa nu iși poate asigura necesarul energetic fara importuri din Rusia, anunțand ca Berlinul nu va susține sancțiuni impotriva sectorului energetic rusesc, relateaza CNN . Scholz a afirmat intr-un comunicat remis presei luni ca sectorul energetic…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut luni Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei in blocul comunitar, pe baza unei proceduri speciale, dand asigurari ”ca asa este corect”,relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Intr-un mesaj video difuzat chiar inaintea negocierilor ruso-ucrainene…