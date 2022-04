Stiri pe aceeasi tema

- ”Conditiile stabilite fac parte dintr-o noua metoda de plata, elaborata in urma unor acte inamicale fara precedent in domeniul economic si financiar”, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, anunta un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Rusia a fost nevoita sa elaboreze o noua modalitate…

- Oprirea unilaterala a livrarilor de gaze catre clienții din Europa este „inca o incercare a Rusiei de a folosi gazul ca instrument de șantaj”, precizeaza președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Este nejustificat și inacceptabil”, a spus președinta Comisiei Europene dupa anunțul Gazprom…

- Uniunea Europeana pregatește un raspuns coordonat in privința suspendarii livrarilor de gaze rusești in unele țari europene, a declarat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Anunțul facut de Gazprom ca oprește unilateral livrarea de gaze catre clienții din Europa este inca o incercare…

- Urmatoarele sanctiuni ale Uniunii Europene ce vor fi impuse Rusiei vor viza bancile si in special Sberbank, precum si petrolul, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru ziar german Bild am Sonntag, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi…

- Uniunea Europeana va respecta cu strictete contractele cu Rusia si va continua sa plateasca in euro sau dolari pentru furnizarea de carbuni, gaze sau petrol, a dat asigurari, joi, la Sofia, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Contractele sunt foarte clare. In acestea se spune ca plata…

- sursa foto: Consiliul European SUA și UE au semnat un acord istoric pentru livrarea de gaze naturale lichefiate pentru Europa, potrivit Bloomberg și BBC. Acordul a fost facut semnat la intalnirea decisiva de vineri de la Bruxelles intre Joe Biden, președintele SUA, și Ursula von der Leyen, președinta…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut luni Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei in blocul comunitar, pe baza unei proceduri speciale, dand asigurari ”ca asa este corect”,relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Intr-un mesaj video difuzat chiar inaintea negocierilor ruso-ucrainene…

- Uniunea Europeana a transmis joi dimineața, prin președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șeful diplomației UE, Josep Borrell, un mesaj ferm pentru Vladimir Putin: Rusia va fi izolata, UE va opri toate bancile din statele membre si va implementa cel mai dur pachet de