- Avand in vedere faptul ca nu au fost finalizate toate procedurile necesare realizarii racordului intre Șoimuș și Simeria și pentru a nu ține inchis inutil un sector de autostrada, conducerea CNAIR a convenit cu Antreprenorul ca instituirea masurii de inchidere efectiva a circulației sa fie luata…

- Incepand de luni, 10.09.2018, se va inchide circulația rutiera pe autostrada A1, intre km 353+660 și km 368+650, pe tronsonul cuprins intre nodul rutier Șoimuș și nodul rutier Simeria, traficul urmand sa se desfașoare deviat pe DN 7, pe segmentul Simeria-Deva. Masura inchiderii circulației…

- Dupa 13 ani de balbaieli si amanari, e posibil ca statul roman sa fi reusit in sfarsit sa puna cruce constructiei sectorului Ploiesti-Comarnic-Brasov al Autostrazii A3. Motivul: din ratiuni pe care intarzie sa le explice, Ministerul Transporturilor a renuntat la sprijinul pe care Banca Mondiala…

- Conform unui document intrat in posesia revistei Capital, in acest an, oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere estimeaza ca vor inaugura aproximativ 100 km de autostrada. O parte din aceștia sunt și in zona noastra de interes, respectiv autostrada spre Sebeș, continuarea…