Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul chinez Sun Yang, triplu campion olimpic in 2012 si 2016, a primit o suspendare de 8 ani pentru ca a lipsit de la un test anti-doping, a decis TAS vineri. Suspendarea fusese aplicata de WADA (Agentia Mondiala Anti-Doping), dar fusese contestata de Federatia Internationala de Natatie (FINA).…

- Chinezul Sun Yang a ratat un test doping in septembrie 2018 și a primit o pedeapsa dura pentru ca in trecut mai avea o incalcare a regulamentului. Triplul campion olimpic Sun Yang, 28 de ani, a sarit peste un test doping in septembrie 2018, și parea ca nu este vreo problema, Federația Internaționala…

- Federatia Internationala de Motociclism a anuntat ca l-a suspendat provizoriu pe pilotul italian Andrea Iannone. Sportivul in varsta de 30 de ani a fost depistat pozitiv la un control antidoping efectuat dupa Marele Premiu al Malaeziei din luna noiembrie a anului trecut.

- Sportivul roman Gabriel Sincraian a fost depistat pozitiv la controlul antidoping pentru a treia oara, dupa reanalizarea esantioanelor prelevate la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, a anuntat, luni, Federatia Internationala de Haltere.

- Sportivul roman Gabriel Sincraian a fost depistat pozitiv la controlul antidoping pentru a treia oara, dupa reanalizarea esantioanelor prelevate la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, a anuntat, luni, Federatia Internationala de Haltere, citata de Agerpres. Sincraian, care a evoluat la Londra…

- Jucatorul columbian de tenis Robert Farah, numarul 1 la dublu alaturi de compatriotul sau - Juan Sebastian Cabal, a fost depistat pozitiv, anunța Mediafax.Sportivul nu va putea participa la primul turneul de mare șlem al anului, Australian Open."Federația Internaționala de Tenis m-a informat de prezența…

- Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a anuntat, luni, ca a fost instiintata in legatura cu ancheta privind un posibil sistem de coruptie la Federatia Internationala de Haltere (IWF) pentru a acoperi numeroase cazuri de dopaj, la o zi dupa dezvaluirile facute de postul german de televiziune ARD,…

- “Ma numesc Holban Eduard Andrei si sunt triplu campion mondial si multiplu campion national”, asa isi incepe povestea un tanar de 15 ani, pentru care de mai bine de 6 ani, sala de antrenament este a doua casa. Zilnic, dupa ce termina scoala merge acolo, invatand noi miscari si repetand la nesfarsit…