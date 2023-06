Suspectul principal în cazul dublei crime de la Timișoara a fost prins Dupa doua zile de cautari, polițiștii l-au gasit și reținut pe principalul suspect in cazul dublei crime de la Timișoara. Oamenii legii au descins, joi, in doua locații din Timișoara. Suspectul principal nu a fost gasit la niciuna dintre adrese, iar polițiștii au ridicat probe din casa parinților suspectului și au facut filtre in zona, cerand ajutorul oamenilor. Tanarul are 38 de ani, locuia cu mama și tatal sau vitreg și a recunoscut ca i-a omorat pe cei doi batrani. Le-a povestit oamenilor legii ca s-a speriat atunci cand i-a gasit pe batrani in apartament și a intrat in panica. I-ar fi omorat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Cerere de ajutor venita din partea unei cetațene din Etiopia pentru polițiștii timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale din Timiș. Oamenii legii au fost sesizați ca femeia, impreuna cu alte doua cetațene straine, ar fi sechestrate intr-un imobil din Timișoara. Oamenii legii au reușit sa le…

