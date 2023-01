Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pepine, principalul suspect al dublei crime din Bran a ajuns in spatele gratiilor pe o perioada de 30 de zile. In fața anchetatorilor, barbatul in varsta de 43 de ani și-a recunoscut parțial vinovația, dar anchetatorii trebuie sa stabileasca daca a avut discernamant in momentul comiterii ororilor,…

- Daniel Pepene, principalul suspect in cazul crimei de la Bran, a scris un bilet de adio, pe care anchetatorii l-au gasit in casa acestuia. Suspectul crimei a scris un bilet, cel mai probabil inainte sa-i ucida pe cei doi soți. Criminalul a scris in bilet ca mama sa a ajuns in rai, iar el va ajunge in…

- Nicu, in varsta de 38 de ani, era angajat la stația SMURD din Moieciu și ar fi trebuit sa se prezinte la serviciu dis de dimineața. Dupa ce a trecut mai bine de o ora, iar barbatul nu a ajuns, un coleg i-a sunat familia.Descoperirea a fost facuta de cumnata. Nicu si Alexandra, soț și soție, au fost…

- Doi tineri au fost gasiți luni de dimineața macelariți cu toporul in propria casa, la Bran, iar luni seara polițiștii l-au reținut pe criminal, care era var și vecin cu victimele lui. Barbatul a intrat noaptea in locuința in care Nicu și Alexandra dormeau, inarmat cu un cuțit și un topor , și i-a atacat…

- Un barbat suspect ca ar fi autorul dublei crime de la Bran a fost retinut, luni seara, de catre procurorii brasoveni. Potrivit oficialilor Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, el si-a recunoscut partial faptele, marturisind ca i-a ucis pe cei doi soti cu un cutit si un topor, pe motiv ca avea…