- Principalul suspect in cazul atacului in stil mafiot din Calarași a fost reținut de polițiști. Barbatul de 33 ani nu a acționat singur ci ajutat de un alt barbat de 41 de ani și o tanara de 20 de ani care ar fi reușit sa fuga din țara. Toți 3 fac parte din lumea interlopa și ar fi pus cap la cap planul…

- Tanarul peste care a fost aruncat acid de baterie in timp ce se afla in mașina, alaturi de iubita lui, a fost mutilat și este in stare critica. Atacul in stil mafiot a avut lor in Calarași.S-a intamplat seara, atacatorul avea fata acoperita si a fugit imediat dupa incident.

- Noi informații in cazul Raisei, fetița gasita moarta in Dolj. Verisorul micuței, adolescentul in varsta de 15 ani care era principalul suspect in cazul mortii acesteia, si-a recunoscut fapta, potrivit unor surse antena3.ro. Adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore.

- Bunica și nepoata din Calarași s-au stins in spitale diferite, dupa ce au mancat pește. In urma cu cateva zile, a fost stabilita cauza morții celor doua, iar de curand, au fost facute publice și rezultatele finale. Au fost prelevate probe și din magazinul unde a fost cumparat peștele.

- Un barbat a fost retinut, joi, de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi initiat si dezvoltat, intr-o comuna din judetul Calarasi, doua culturi de canabis ce erau destinate comercializarii. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- In conturile PNL au intrat in 2023 aproximativ 10,5 milioane de lei din donații, cotizații și activitațile financiare ale partidului, o suma de șapte ori mai mica fața de cei 74,9 milioane de lei primiți ca finanțare de la stat, prin intermediul Autoritații Electorale Permanente (AEP). Din cotizații,…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2024 a fost de 4.328, in crestere cu 38,58% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…

Caz ȘOCANT in Alba: Barbat din Sancel, OMORAT in bataie. Suspectul, un tanar de 29 de ani, REȚINUT de polițiști Un barbat din Sancel, de 53 de ani, ar fi fost omorat in bataie de un tanar…