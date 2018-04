Suspectul în atacul din Toronto, o persoană retrasă şi cu nevoi speciale Alek Minassian, in varsta de 25 de ani, a fost arestat la 26 de minute dupa ce ar fi intrat cu o furgoneta alba inchiriata intr-o multime in nordul orasului Toronto, punand mai multe persoane la pamant. Intr-o inregistrare video facuta de un trecator si difuzata la CBC TV, se vede un barbat care indreapta un obiect spre un politist care striga la el sa se puna la pamant, in timp ce suspectul ii cere sa fie ucis: ''Omoara-ma''. Politistul care a refuzat sa il impuste pe soferul camionetei a primit aprecieri pentru retinerea de care a dat dovada in fata suspectului, care pretindea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

