Suspectul 'Golden State Killer' a fost adus în faţa unei instanţe din California Un fost ofiter de politie, arestat sub suspiciunea ca ar fi un criminal in serie si violator care timp de decenii a reusit sa evite sa fie capturat, a fost adus vineri in fata unui tribunal californian, transmite DPA.



Joseph James DeAngelo, 72 de ani, parea slabit din punct de vedere fizic si a fost adus in fata unei instante din Sacramento in scaun cu rotile, incatusat si in celebrul costum portocaliu al detinutilor americani. Aceasta a fost prima sa aparitie publica dupa arestarea de la inceputul acestei saptamani. DeAngelo a fost audiat vineri cu privire la acuzatiile privind… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

