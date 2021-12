Suspectul dublei crime din Iași pledează nevinovat Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, a fost prins in drum spre aeroport, acesta dorind sa revina in Romania pentru a se apara. Avocata sa susține ca acesta pledeaza nevinovat, dar recunoaște ca a fost in casa victimelor. Ce ar fi facut Ahmed Sami El Bourkadi Ahmed Sami El Bourkadi avea programata minivacanța in Italia de mai bine de trei saptamani, ba chiar avea biletele pentru Romania cumparate. „Cand autoritațile italiene l-au reținut chiar era in drum spre aeroport, se indrepta spre Romania. Nu a dorit sa se sustraga niciun moment, iar prietena lui a și facut dovada rezervarilor”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, era in drum spre aeroport, se indrepta spre Romania cand a fost reținut de autoritațile italiene, potrivit avocatei acestuia, care a precizat ca nu a vorbit direct cu clientul ei, ci cu familia lui și cu un avocat din Italia.

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, vrea sa vina in Romania sa se apere, spune avocata acestuia. Avocata precizeaza ca nu a vorbit direct cu clientul ei, ci cu familia lui Ahmed Sami El Bourkadi și cu un avocat din Italia. Ahmed Sami El Bourkadi avea programata…

- Principalul suspect al dublei crime din Iași a fost prins la Roma. Ahmed Sami El Bourkadi și-ar fi ucis colegii in timp ce dormeau. Suspectul dublei crime din Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, a fost prins, marți, in Italia. Pe numele lui, magistrații Tribunalului Iași au emis un mandat de arestare…

- Suspectul principal al dublei crime din Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, a fost prins, marți, in Italia. Pe numele lui, magistrații Tribunalului Iași au emis un mandat de arestare in lipsa și a fost dat in urmarire generala. Conform Mediafax, Ahmed Sami El Bourkadi a fost localizat și reținut in Roma.…

- Principalul suspect in cazul dublului asasinat de la Iași a fost prins in Italia. Barbatul, de origine marocana, fugise din Romania in noaptea comiterii faptelor. Suspectul, care a fost dat in urmarire internaționala, a fost localizat și reținut in Roma. “Prin cooperarea dintre Poliția Romana și autoritațile…

- Premierul Florin Cițu le-a transmis, joi, intr-o conferința de presa managerilor de spitale sa termine cu tergiversarile privind asigurarea numarului de paturi pentru pacienții cu COVID. Florin Cițu a mai precizat ca in acest moment nu este nevoie ca Romania sa activeze Mecanismul de Protecție Civila…