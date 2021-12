Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iasi a aprobat joi cererea procurorilor de arestare preventiva pentru 30 de zile a studentului canadian de origine marocana Ahmed Sami El Bourkadi, principalul suspect in dublul asasinat de pe strada Moara de Vant. Anchetatorii au luat mai multe obiecte din locuința lui, pe care le-au…

- Miercuri seara a fost adus in tara, din Italia, suspectul dublei crime de la Iași, marocanul Ahmed Sami El Bourkadi. Aceesta a ajuns pe Aeroportul Otopeni, fiind incatusat si pazit cu armament de asalt.

- Politia Romana a anunțat miercuri, 22 decembrie, ca tanarul de 20 de ani suspectat de uciderea unui student marocan si a prietenei acestuia, la Iasi, a fost adus din Italia in Romania. Marocanul Ahmed Sami El Bourkadi este acuzat de comiterea infractiunii de omor calificat. „O escorta a Poliției Romane…

- Noi detalii in cazul dublei crime de la Iași. Anchetatorii nu stau degeaba și cauta cat mai multe dovezi care sa confirme faptul ca Ahmed Sami El Bourkadi e cel care savarșit fapta odioasa. De aceasta data au gasit pantofii tanarului cu care ar fi fost incalțat in momentul uciderii. Pe aceștia s-au…

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, era in drum spre aeroport, se indrepta spre Romania cand a fost reținut de autoritațile italiene, potrivit avocatei acestuia, care a precizat ca nu a vorbit direct cu clientul ei, ci cu familia lui și cu un avocat din Italia.

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, vrea sa vina in Romania sa se apere, spune avocata acestuia. Avocata precizeaza ca nu a vorbit direct cu clientul ei, ci cu familia lui Ahmed Sami El Bourkadi și cu un avocat din Italia. Ahmed Sami El Bourkadi avea programata…

- Noi detalii in cazul crimei de la Iași, care a indoliat o țara intreaga. Potrivit primelor informații emise de catre oamenii legii, Ahmed Sami El Bourkadi, presupusul autor al dublei crime de la Iasi, va fi adus in Romania pe 21 decembrie. Masacrul a avut loc in vila de pe strada Moara de Vant din Iași.

