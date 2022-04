Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al atacului armat comis marti la metroul din orasul american New York a fost arestat, au anuntat miercuri seara autoritatile, conform postului public de radio NPR si postului de televiziune CNN. „A fost capturat”, a declarat primarul orasului New York, Eric Adams. Procurorul federal…

- Frank R. James, in varsta de 62 de ani, a fost retinut in Manhattan, a declarat , declara un oficial din cadrul fortelor de ordine Associated Press, potrivit news.ro.Alte detalii cu privire la arestare nu erau disponibille imediat.Autoritatile din New York au anuntat miercuri ca James este principalul…

- Barbatul suspectat ca a deschis focul marti dimineata in metroul din New York a fost arestat miercuri, au relatat media americane citand surse ale politiei, transmit AFP si Reuters. Suspectul a fost arestat in Manhattan, potrivit NBC. Acesta ar fi un barbat de 62 de ani prezentat ca Frank James. Tirurile…

- Politistii americani au anuntat miercuri ca au arestat o persoana suspectata a fi responsabila de atacul armat de la metroul din New York, informeaza CNN. Suspectul, un american de culoare pe nume Frank James, a fost retinut de politisti in zona centrala a orasului si este acuzat de infractiuni legate…

- „Am vrut sa vad oameni murind chiar in fata nenorocitului meu chip”, a afirmat Frank James, suspectul in varsta de 62 de ani, inainte de atacul de la metroul din Brooklyn, intr-unul dintre numeroasele video-uri pe care le-a postat pe retelele de socializare.

- UPDATE, 19,25 – In Statele Unite, 16 persoane au fost ranite azi si cel putin opt au fost impuscate intr-o statie la metroul din Brooklyn, in New York. Autorul tirurilor este cautat de autoritati. Mai multi oameni au fost impuscati in aceasta dimineata la o ora de varf pe platforma statiei de metrou…